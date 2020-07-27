Vaka sayısı artınca Kaymakam Çorumluoğlu uyarılarda bulundu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ilçede korona virüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası düğün, nişan, kına, sünnet ve cenaze gibi etkinliklerde kurallara uyulması uyarısında bulundu.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ilçede son olarak bir düğün etkinliğine katılan 9 kişinin test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine yazılı bir açıklama yaparak uyarılarda bulundu. Kaymakam İsmail Çorumluoğlu açıklamasında, “Son zamanlarda ilçemizdeki düğün, nişan, kına merasimi, sünnet merasimi, cenaze defin ve taziye gibi etkinliklerde, maske kullanılması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadığı, bu nedenle ilçemizdeki pozitif vaka sayısında artış görüldüğü tespit edilmiş olup, bu kurallara uymayanlara idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Vatandaşlarımızın düğün, nişan, kına merasimi, sünnet merasimi, cenaze defin ve taziye gibi etkinliklerde sosyal mesafe ile hijyen kurallarına ve Bakanlığımızca belirlenen tüm kurallara uymaları korona virüs salgını ile mücadele ve sağlığımız için büyük önem arz etmektedir. Sayın halkımızın belirlenen kurallara uymaları hususu saygı ile duyurulur.” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.