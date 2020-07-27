Devrilen patpatın altında kalan sürücü öldü

"Daha dün gibi..."

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Cem SÜRMENELİ/ALAPLI(Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde Aydın Akman (59), kullandığı tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Alaplı'ya bağlı Okçular köyünde meydana geldi. Aydın Akman'ın kullandığı tarım aracı patpat, devrildi. Akman tarım aracının altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi Aydın Akman'ı hastaneye kaldırdı. Akman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ

2020-07-27 17:09:28



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