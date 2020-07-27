8 aylık hamile Suriyeli kadın intihara kalkıştı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 8 aylık hamile Suriyeli kadın intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Yeni Köprü'de korkuluklara çıkan 8 aylık hamile Suriyeli genç kadın intihara kalkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. Olay yerine çağrılan kocası görme engelli Kemal E., eşi Fatma E.H.'yi ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Çevrede toplanan vatandaşlar ise merakla yananları izledi.

İki eşli olduğu iddia edilen ve 15 yaşından beri görme engelli olan Kemal E., eşinin birkaç defa intihar teşebbüsünde bulunduğunu söyledi. Kemal E., ”Eşimin sağlık sorunları ve panik atağı var. En son bugün doktora kendisini getirdim ve imza karşılığı olarak kendisini çıkardım. Buna benzer en son pencereden atlayacaktı” dedi.

Kocası tarafından ikna edilen Fatma E.H‘yi polis, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

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