İŞKUR nakdi ücret desteği Ağustos'ta başlıyor

Zonguldak Çalışma İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, 15 Mart tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler ile işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için ödemelerin Ağustos ayında yapılacağını duyurdu.

Zonguldak Çalışma İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu, yaptığı açıklamada ödemelerin 10 12 Ağustos tarihinde yapılacağını ifade eden Demirsu, “15 Mart 2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler ile işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için yapılan nakdi ücret desteği Temmuz ayı ödemeleri 1012 Ağustos tarihleri arasında vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak” şeklinde konuştu.

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