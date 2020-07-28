(Özel) 1 tonluk tosun'a alıcı çıkmadı Sahibinin 18 bin liraya alıcı beklediği tosun, pazarın gözdesi oldu

Zonguldak'ta Kurban Bayramı öncesi kurulan pazara getirilen 1 ton ağırlığındaki tosun, 18 bin liraya alıcısını bekliyor. Sahibi Şahin Karaören'in özenle beslediği tosun, pazarın gözdesi oldu.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 69 Ambarları mevkisinde kurulan hayvan pazarında satışlar durgun seyrediyor. Yeni tip korona virüs salgınının da etkisiyle çevre illerden gelen satıcılar, kurbanlıklarını satmakta güçlük çekiyor. Karabük'ün Yenice ilçesinden Zonguldak'a gelen Karaören, kurbanlık için getirdiği büyükbaş hayvanlarının yarısını satabildiğini ifade etti.

1 tonluk büyükbaş hayvanın, 18 bin liradan alıcı beklediğini ifade eden Karaören, pazarda bu büyüklükte başka büyükbaş hayvan olmadığını ifade etti. Geçen yıla göre satışların daha da düştüğünü belirten Karaören, "Bu sene Zonguldak çok sıkıntılı. Daha elimizde hayvan var. 1 ton canlı ağırlığı olan hayvanım var. Alıcısını bekliyor. Kurbanlıklar elimizde kaldı. Bayrama sayılı günler kaldı. Bir taraftan virüs de var. Sattığım kurbanlık oldu ama yarısı daha var. Geçen sene biraz daha iyiydi. Ama bu sene o kadar bile satış olmadı. Fiyatlar geçen seneki fiyatlar. Kilosu 40 liradan aşağıya düşüyor. Tosunumuzun canlı ağırlığı 1 ton. Fiyatına 18 bin lira dedik. Alıcısını bekliyor. Alıcı olursa anlaşacağız. Eskiden el sıkışarak pazarlık yapıyorduk. Şimdi uzaktan mesafeli konuşarak ve sopa ile uzaktan pazarlık yapıyoruz" diye konuştu.

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