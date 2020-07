Kırmızı ışık ihlali yaparak ölüme neden olan ambulans şoförüne 15 yıl hapis istemi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, nakil için hasta almaya gittiği sırada, kırmızı ışıkta geçerek çarptığı otomobil sürücüsünün ölümüne neden olan ambulans şoförü Mevlüt Can U. (23) hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kozlu ilçesi Fatih Sitesi Mahallesi kavşağında geçen 2 Haziran'da meydana gelen kazada, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden başka bir hastaneye sevk için hasta almaya giden Mevlüt Can U. yönetimindeki ambulans, akaryakıt istasyonundan çıkış yapan Zekeriya Duyar (44) yönetimindeki 67 ED 148 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Zekeriya Duyar hayatını kaybederken eşi Safiye Duyar yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan ambulans şoförü Mevlüt Can U. tutuklandı.

Mevlüt Can U. hakkında Cumhuriyet Savcısı'nın yürüttüğü soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Mevlüt Can U.'nun Sakarya'ya hasta nakletmek için seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçerek kendisine yeşil ışık yanması üzerine akaryakıt istasyonundan çıkış yapan Zekeriya Duyar yönetimindeki otomobile çarptığı ifade edildi. Kaza tespit tutanağında da ambulans şoförünün kırmızı ışık kuralına uymaması sonucu kazanın meydana geldiği ifade edilirken, ambulansın tepe lambasının yandığı ancak sirenlerinin çalmadığının görgü tanıkları ve kamera kayıtlarından tespit edildiği belirtildi.

Mevlüt Can U. hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ile birlikte bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca bilinçli taksir nedeniyle cezada arttırım yapılması istendi. Mevlüt Can U.'nun önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

