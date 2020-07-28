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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barış Plajı’nda engelli asansörü hizmette

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla Barış Plajı'nda engellilere özel alan oluşturuldu, rahatça denize girebilmeleri için asansör takıldı.

Barış Plajı’nda engelli asansörü hizmette

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla Barış Plajı’nda engellilere özel alan oluşturuldu, rahatça denize girebilmeleri için asansör takıldı.
Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından halkın hizmetine açılan Barış Plajı’nda (eski Erdemir Plajı) engelliler için özel alan oluşturuldu. Engellilere özel şezlong ve şemsiyelerin olduğu alanda engelli bireylerin denize kolaylıkla girebilmeleri için de asansör sisteminin montajı tamamlanarak hizmete alındı.
Sevgi, Barış, Dostluk Plajı ve Mesire Alanı Koordinatörü Namık Şahin, Sosyal Hizmetler Müdürü İsmail Başel, engelli bireyler ve aileleriyle birlikte montajı tamamlanan asansör sisteminin ilk denemesini yaptılar. Engelli yüzücü gazi Recep Ateş, asansörle denize girerek yüzdü, sistemi test etti.
“Başkanımızın talimatıyla bayram öncesine yetiştirdik”
Namık Şahin, engelli bireyler ile ailelerine sistemin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verdi.
Bayram öncesi sistemin kurulumunu tamamladıklarını belirten Şahin, “Başkanımız bayram öncesine ‘yetiştirelim ve açalım’ diye emir verdi. Bugün itibarıyla asansör sistemini devreye alıyoruz. Burada engellilerimiz için şezlong ve şemsiyelerin de bulunduğu özel bir alan oluşturduk. Her iki plajımızda da engelliler için denize girebilecekleri sistem mevcut. Sizlerin de önerileriyle engellilerimiz için daha iyi hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
Engelli bireyler ile ailelerinden teşekkür
Barış Plajı’ndaki özel alan ve asansör için engelli bireyler ile aileleri Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve destekleri nedeniyle eşi Neriman Posbıyık’a teşekkür ettiler. Nilgün Karadeniz, engelli oğluyla birlikte artık sık sık denize geleceklerini belirterek şunları söyledi:
“Buraya en son ne zaman geldiğimi hatırlamıyorum. Çok güzel bulduk. Bundan sonra sürekli geleceğiz. Başkanımız Halil Posbıyık’ın videosunu seyretmiştim sosyal medyada. Çok güzel tadilatlar yapılmış, harika önlemler alınmış. Düşündüm ki bizim çocuklarımız için, büyüklerimiz için böyle bir ihtiyaç var. Neriman hanıma mesaj attım sağolsun dün de arayıp haber verdiler ‘faaliyete geçecek’ diye. Bugün de sistemi görmeye geldik. Başkanımız Halil Posbıyık’a, eşi Neriman Posbıyık’a ve Dernek Başkanımız İsmail Şentürk’e, ayrıca emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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