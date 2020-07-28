Posbıyık; 'Telefonla bayramlaşmaya ağırlık verelim'

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Pandemi koşullarına dikkat edilmesi çağrısında bulunan Posbıyık, “Bayramlaşmak, ev ziyaretleri, kalabalıklar bizim geleneklerimizde var ama sağlık her şeyden daha fazla önemli. Onun için bu bayram telefonlarla bayramlaşmaya ağırlık verelim” dedi.

Başkan Halil Posbıyık, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Sıkıntılı günleri aşmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde Ereğli’de Kaymakamlığın başkanlığında çok güzel çalışmalarla iyi neticeler alınıyor. Halkımızın duyarlı olması önemli. Ancak son zamanlardaki düğün, sünnet, cenaze gibi toplu programlarda biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Kurban Bayramı’nda herkesin çok daha dikkatli olması gerektiğine inanıyoruz.

Bayramlaşmak, ev ziyaretleri, kalabalıklar bizim geleneklerimizde var ama sağlık her şeyden daha fazla önemli. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı olarak Ereğli halkından özellikle bu bayramda telefonlarla bayramlaşmaya ağırlık vermelerini istirham ediyorum.

Bayram için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Arife günü şehir mezarlığında öğle namazına müteakiben mevlid okutturacağız. Tüm mezarlıklarda temizlik yapıyoruz. Sizler adına geçmişlerimizin ruhları şad olsun diye mezarlıklarda büyük bir çalışma ve gayret içerisinde belediye ekipleri. Çocuklara şeker dağıtımına bu bayramda da devam edeceğiz.

Bayramınızı yürekten kutluyorum. Sağlık, sıhhat içerisinde bir bayram diliyorum. Bayramdan sonra da pandemisiz, koronasız bir Ereğli, Türkiye, bir dünya yüce Allah’tan diliyorum. Mutlu bayramlar.”

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