Kampüs alanı protokol tarafından incelendi

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve protokol üyeleri ile birlikte Kdz. Ereğli Kampüs alanı ve projenin geldiği aşamayı inceledi.

Kdz. Ereğli Eğitim Fakültesi alanında Vali Mustafa Tutulmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Haluk Okur ve Mehmet Tayyar Mendeş, TSO Başkanı Arslan Keleş, AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, BEÜ Rektörü Mustafa Çufalı ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu kampüs projesi ile ilgili olarak Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve diğer protokol üyelerine projenin gelişimi hakkında bilgiler verdi. Çorumluoğlu konuşmasında, “Bu alan yaklaşık 42 dönümlük bir alan. Ama sit alanlarını düştükten sonra bize kalan 26 dönümlük bir alan kalıyor. Bu gördüğünüz bandajlara göre master projemizi oluşturduk” dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda projeyi yakından takip ettiklerini ifade etti. Vali Tutulmaz konuşmasında şunları kaydetti:

“İçinde bulunduğumuz bölgede Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce buraya geldiğinde verdiği halkımıza verdiği söz ve kamu görevlilerine verdiği talimatın son durumunu görmek üzere buradayız. Gerçekten Ereğli ilçemiz güzel bir ilçe. Gelişme yönünde hızla ilerleyen bir ilçe. Bunu eğitimle de destekleyebilirsek, gelecekte kendinden daha fazla bahsettirebilecek bir yer. Bunun da temelleri bir yönüyle atılmış durumdu. Başta Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda arsa ile ilgili bölümler tamamlandı. Daha sonra az önce kaymakamımızın bahsettiği üzere İTÜ ile yapılan anlaşmayla da bunun mimari projeleri hazırlanıyor. Bundan sonraki bölüm binaların yapılması ve mevcut fakültelerin taşınması, yeni fakültelerin açılması ile ilgilidir.”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç da, projenin her aşamasını yakından takip ettiğini söyledi. Oruç, “İlk önce biz buraya Cumhurbaşkanımızın Ereğli mitinginde verdiği sözün takipçisi olmak için buraya geldik. Bunu takip edeceğiz. İnşallah temel atma töreninde de yeni fakültelerin açılış töreninde de birlikte olacağız” dedi.

BEÜ Rektörü Mustafa Çufalı ise Ereğli’ye layık olabilecek kampüsü bir an önce yapılmasının kendilerini de memnun edeceğini belirtti.

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