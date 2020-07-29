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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tutulmaz bayramı kutladı

İHA

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Tutulmaz bayramı kutladı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Mustafa Tutulmaz mesajında toplumsal yaşantıda büyük değeri ve anlamı olan Kurban Bayramı’na milletçe erişmenin sevinç, heyecan ve coşkusunun hep birlikte yaşandığına dikkat çekerek şöyle dedi:
“Toplumsal yaşantımızda büyük değeri ve anlamı olan bir Kurban Bayramına daha Milletçe erişmenin sevinç, heyecan ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlarımız Millet olarak birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörü, sevgi, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en üst düzeyde idrak edildiği, yaşandığı, güç kazandığı, mutluluk, sevinç ve huzur vesilesi anlamlı günlerimizdendir. Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, birbirimize sevgi ve saygı ile yaklaştığımız, her türlü olumsuzluklardan uzak geçmesini temenni ettiğimiz mübarek Kurban Bayramında saygıdeğer halkımızın, Aziz Milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramını en kalbi duyularımla kutluyor; sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam dileklerimle saygılar sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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