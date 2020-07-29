Zonguldak'ta motorlu kara taşıtları 156 bin 681 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Zonguldak'ta motorlu kara taşıtları sayısı Haziran ayı itiariyle 156 bin 681 oldu.

TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğü, geçen Haziran ayına ait Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Zonguldak'ta motorlu kara taşıtları sayısı 156 bin 681 oldu. Bu taşıtların 95 bin 946'sını otomobil, 4 bin 471'ini minibüs, bin 808'ini otobüs oluşturdu. 25 bin 932'sini kamyonet, 6 bin 153'ünü kamyon, 12 bin 63'ünü motosiklet oluştururken 459 özel amaçlı araçlar, 9 bin 849'unu ise traktör cinsi oluşturdu.

Haziran ayı itibariyle devri yapılan motorlu kara taşıtları sayısı ise şöyle oluştu. 6 bin 759 aracın devri gerçekleşti. Bunların 5 bin 20'sini otomobil grubu, 145'ini minibüs, 29'unu otobüs, 878'ini kamyonet, 150'sini kamyon, 384'ünü motosiklet, 6'sını özel amaçlı motorlu kara taşıtları oluştururken 147'sini ise traktör cinsi oluşturdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.