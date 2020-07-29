Kültür Bakanlığı heyeti Kadıoğlu’nda Roma dönemine ait mozaikleri inceledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı heyeti, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kadıoğlu köyü Çobanhasanlar Mahallesi'nde yapılan kazılarla gün yüzüne çıkarılan Roma dönemine ait mozaikleri inceledi.

Kadıoğlu köyü Çobanhasanlar Mahallesi'nde 2008 yılında bir köylü tarafından tesadüfen bulunan Roma dönemine ait mozaikler, Ereğli Müze Müdürü Ahmet Mercan başkanlığında bir ekip tarafından 2011 yılına kadar yapılan kazılarla tümüyle gün yüzüne çıkarıldı. MS 3. yüzyıla dönemlenen ve bir çiftlik evinin tabanı olduğu anlaşılan mozaiklerin üstü daha sonra toprakla örtülerek koruma altına alındı. Zonguldak Valiliğince 2018 yılında Prof. Dr. Nevzat Oğuz Özer, Doç. Dr. Yasemen Say Özer ve Şafak Özgür Özkan’dan oluşan proje ekibine yaptırılan “Kadıoğlu Mozaikleri Koruma Çatısı ve Ziyaretçi Merkezi Projesi”, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca da onaylanarak Kültür ve Turizm Bakanlığına sunuldu. Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Ören Yerleri Şube Müdürü Mimar Sedat Saygı ile Peyzaj Mimarı Yeliz Köse, incelemelerde bulunmak üzere Çaycuma’ya geldi. Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Akçay, Müdür Yardımcısı Hayrettin Şahin, Kdz. Ereğli Müze Müdürü Ahmet Ercan, Arkeolog Ünver Göçen’in de eşliğinde bakanlık heyeti mozaikleri inceledi. Heyet Kadıoğlu’ndaki incelemelerinin ardından Filyos’a giderek antik kentteki su sarnıcı ve diğer kalıntıları gezdi.

Ziyarete açılması düşünülen Kadıoğlu mozaikleri, solunda erkek figürü Lykurgos, sağında kadın figürü Ambrossia’nın bulunması nedeniyle “Lykurgos ve Ambrossia Mozaikleri” olarak da tanımlanıyor. Yaklaşık 30 metrekare ebadında olan mozaikler, 5 milimetrelik çok renkli küp taşlardan oluşuyor. Mozaiklerin dıştan içe doğru oluşturduğu geometrik motifler şaşırtıcı güzellikler taşıyor. Arkeologlar, mozaiklerin Tanrı Dionysus’a hakaret eden Trakya Kralı Lykurgos’un Ambrossia’ya bir üzüm bağında yaptığı saldırıyı betimlediğini söylüyor. Ortaya çıkarılan mozaiklerdeki stilistik özellikleriyle elde edilen seramik buluntularının MS 3. yüzyılı işaret ettiğini de söyleyen uzmanlar, içindeki birçok figürün bir örneğinin daha olmaması nedeniyle benzersiz olduğunu dile getiriyor. Yörenin zengin bir kişisine ait olduğu düşünülen evde zemini mozaikle kaplı 3 oda bulunuyor.

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