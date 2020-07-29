Sarıoğlu, Vali Tutulmaz ile bir araya geldi

"Daha dün gibi..."

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Türkiye İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı makamında ziyaret etti.

Türkiye İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu ile Türkiye İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Sekreteri Adnan Küçükvar, Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, dernek başkanı Mustafa Sarıoğlu’ndan dernek faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

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