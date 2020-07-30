Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Zonguldak merkez, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi, Ereğli ve Alaplı ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda K.V. (34), S.S. (27), O.T. (19), A.Ç. (37), E.B. (42), Y.D. (34), S.Ç. (42), M.Ş. (37), M.A. (38), F.G. (24), Z.K. (41), T.A. (42) isimli 12 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 170 kök kenevir bitkisi, 93 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden uyuşturucu madde sattığı tespit edilen K.V., S.S., Z.K. ve T.A. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. O.T. (19) ve A.Ç. (37) isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



30 günde 20 operasyonla 41 şüpheli yakalandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce son bir ay içerisinde 20 operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu operasyonlarda toplam 3 bin 519 kök kenevir bitkisi, 955,33 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 93 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 3 adet av tüfeği, 1 adet silah ile 74 fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 41 şüpheli

yakalandı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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