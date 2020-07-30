Jandarmadan kenevir operasyonu: 1 gözaltı

"Daha dün gibi..."

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Zonguldak İl Jandarma ekipleri tarafından kenevir operasyonu düzenlendi. Operasyonda 200 kök kenevir ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma ekipleri Zonguldak merkeze bağlı Karadere Köyünde B.C isimli vatandaşın izinsiz kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin ev adresinde ekipler tarafından yapılan baskında ev ve eklentilerinde yapılan aramada 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şahıs ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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