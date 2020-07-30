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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aracın önüne domuz çıktı, takla attı

İHA

Aracın önüne domuz çıktı, takla attı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yolda ilerleyen aracın önüne bir anda domuz çıktı. Domuza çarpmak istemeyen sürücü aracıyla takla attı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvazlar köyü Pirahmetler Mahallesi'nde, Çaycuma'ya doğru seyir halinde olan Şenol Ç. hakimiyetindeki 67 EP 923 plakalı aracın önüne aniden domuz çıktı. Araç sürücüsü domuza çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı. Olayın şokunu yaşayan sürücü 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile aracın içinde bulunan 3 kişi tedbir amaçlı Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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