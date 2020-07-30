Kontrolden çıkan otomobil önce direğe ardından ağaçlara çarparak durabildi

"Daha dün gibi..."

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil direk ve ağaçlara çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Bartın istikametinden Çaycuma istikametine seyir halinde olan 34 KM 1360 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti. 2 direk ve 7 tane ağaca çarparak durabildi. İsmi öğrenilemeyen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

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