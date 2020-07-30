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Kdz. Ereğli’de bin 300 aileye kavurma ikram edildi

İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla arife gününde ihtiyaç sahibi bin 300 aileye kavurma ve tatlı ikramında bulunuldu.

Kdz. Ereğli’de bin 300 aileye kavurma ikram edildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla arife gününde ihtiyaç sahibi bin 300 aileye kavurma ve tatlı ikramında bulunuldu.
Kdz. Ereğli Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı gereği ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere bayram öncesi kavurma ikramında bulundu.
Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın talimatıyla, pandemi döneminde sıcak aş desteğinde bulunulan, bayram öncesi de destek için başvuruda bulunan bin 300 aileye kavurma ve tatlı ikram edildi. Belediye yemekhanesinde hazırlanan kavurmalar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri tarafından ailelere evlerinde teslim edildi.
Başkan Halil Posbıyık, “Kimse kendini yalnız hissetmesin. Bu zor şartları el birliğiyle birlikte aşacağız. Tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı’nı sevgi, barış, dostluk duygularımla kutluyorum” dedi.

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