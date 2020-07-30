Ablasından 10 gün sonra o da yaşam savaşını kaybetti

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İstanbul Silivri’de meydana gelen trafik kazasında ölen üniversite öğrencisi genç kızın kardeşi, hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Silivri’de meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybeden üniversite öğrencisi Şevval Derin’den sonra 17 yaşındaki kardeşi Buğra Derin de hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Derin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Buğra Derin’in cenazesi, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Hatipler köyünde kılınan namaz ve alınan helalliğin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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