Kask takmayan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, yoldan geçen doktor müdahale etti

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu kask takmayan motosiklet sürücüsü Muhammet Çelik, ağır yaralandı. Çelik'e ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Elmatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Çelik (25) yönetimindeki 67 AAP 775 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kask takmadığı için başından aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Çelik'e ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor Suat Doğan yaptı. Doğan, sağlık ekipleri gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri, Çelik'i ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-07-30 18:45:23



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