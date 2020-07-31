Zonguldak'ta koronavirüs tedbirli bayram namazı

Zonguldak'ta koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl camilerde kurallara uyularak bayram namazı kılındı. Ramazan Bayramı'nda salgın sebebiyle camilerde bayram namazı kılınamamıştı.

Kurban Bayramı dolayısıyla Zonguldak'taki camilerde bayram namazı kılındı. 06.20'de kılınan namaz için vatandaşlar evlerinden seccade getirerek namazını kıldı. Kalabalığın önüne geçilmesi için bazı camilerin önündeki alanlarda namaz kılınabildi. Vatandaşlar bayram namazı boyunca maske ve mesafe kuralına uydu.

Namaz sonrası hutbede koronavirüs konusu işlendi. Vatandaşların bayramda da maske ve mesafe kuralına riayet etmesi istendi. Hutbede, "Bu bayram, temizlik konusunda her zamankinden daha fazla duyarlı olmaya ihtiyacımız var. Peygamberimizin “Temizlik imanın yarısıdır.”3 hadisi şerifini hatırlamaya, mümine yakışır bir hassasiyetle hareket etmeye ihtiyacımız var. Korona salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde, tedbirlere uymaya, samimiyetle ibadet ederken kendimizi ve çevremizi korumaya mecburuz.Kurbanlarımız bize emanettir. Onları incitmeyelim. Şefkatli ve özenli davranalım. Bayramlar sevinç günleridir. Komşularımızı, akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi bu sevince ortak edelim. Mübarek günlerde dargınlıklara ve küskünlüklere son verelim. Bayramın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri hüzne çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın süresince tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve musafahaya ara verelim. Ayrıca Arefe günü sabah namazıyla başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla birlikte tamamlayacağımız teşrik tekbirlerini unutmayalım" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan geçen Ramazan Bayramı'nda Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu yıl da maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Covid19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır" ifadelerine yer verilmiş ve bayram namazı kılınamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.