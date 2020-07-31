Zonguldak'ta mezbahanelerde yoğunluk ı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta kurbanlıklar, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, belirlenen mezbahanelerde kesildi.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde, her yıl mahalle aralarında rastlanan kesim görüntülerine, bu yıl rastlanılmadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurbanlıklar, köy ve belediye mezbahanelerinde kesildi. Zonguldak Belediyesi´ne ait mezbahaneye gelenler, sırayla kurbanlıklarını kesti. İçeriye sadece maske ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak, kurban kesen kişiler alındı. Vatandaşlar, sıralarının gelmesini belediyenin bina dışında kurduğu çadırlarda bekledi. Ekipler, vatandaşları sık sık sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyardı. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-07-31 12:28:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.