Kurban Bayramı’nda soluğu denizde aldılar

Zonguldak’ta bayram tatilinde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde plaja akın etti.

Zonguldak’ta Kurban Bayramı’nın ilk gününde vatandaşlar, termometrelerin 27 dereceyi gösterdiği kentte tatili denizde geçirmek için sabah saatlerinde plaja geldi. Denizin ve güneşin tadını çıkartan vatandaşlar, bol bol güneşlenerek bayram tatilini değerlendirdi.

Denizin ve güneşin tadını çıkartmak için denize geldiklerini ifade eden bir vatandaş, “Torunlar var misafir, o yüzden sabah erken gelmek zorunda kaldık. Bayramın ilk gününden sonra daha kalabalık olacağını düşündük. Hava da güzel deniz de güzel, şu anda denizin sakin ve güzel olduğu zaman, öğleden sonra kalabalık olur. Denizin ve güneşin tadını çıkartacağız” dedi.

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