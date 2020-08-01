Zonguldak’ta iki araç çarpıştı: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZonguldakAnkara karayolunda iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi hafif yaralanırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, kaza ZonguldakAnkara karayolu Mevlana Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine giden 71 AD 497 plakalı araç, emniyet şeridinden ana yola çıkarken arkadan gelen 34 ABB 519 plakalı araçla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada hafif yaralanan kişileri ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrası trafikte uzun kuyruklar meydana geldi. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.