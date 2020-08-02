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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan yaşlı kadın banyoda ölü bulundu.

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan yaşlı kadın banyoda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dereköseler köyünde yaşayan 65 yaşındaki Vahide Ermişoğlu, banyoda ölü bulundu. Yaşlı kadın evinde banyo yaptığı esnada yere yığıldı. Sesleri duyan ailesi hemen banyoya koşarak kadına ilk müdahaleyi yaptı. Diğer taraftan 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri yaşlı kadının öldüğünü söyledi. Banyoda düştüğü esnada yaralanan yaşlı kadına Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde otopsi yapıldı. Daha öncede baypass olduğu belirtilen Vahide Ermişoğlu'nun kalp krizinden öldüğü tespit edildi. Yaşlı kadın Dereköseler köyünde defnedildi.

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