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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban sakatatlarını yol kenarına attılar

İHA

Zonguldak Alaplı Demirciler Köyü ile Kaptaş bağlantı yolu üzerine atılan kestiği kurbanlardan arta kalanları gömmek yerine bilinçsiz bir şekilde rastgele yol kenarına atılması sonucunda çevreye zarar verdiler.

Kurban sakatatlarını yol kenarına attılar

Zonguldak Alaplı Demirciler Köyü ile Kaptaş bağlantı yolu üzerine atılan kestiği kurbanlardan arta kalanları gömmek yerine bilinçsiz bir şekilde rastgele yol kenarına atılması sonucunda çevreye zarar verdiler.
Dört günlük Kurban Bayramı tatilinde köylerine akın eden vatandaşlar kestiği kurbanlardan arta kalan organları gömmek yerine bilinçsiz bir şekilde rastgele yol kenarlarına attı. Bayramın birinci gününden itibaren kurbanlık hayvanların bazı iç organları ile birlikte köylerde gelişi güzel bir şekilde atılması virüs yayılması açısından tehlikeli bir boyuta geldi. Sosyal medya hesaplarında tepki gösteren vatandaşlar, muhtardan etrafa yayılan kötü kokuya çözüm bulunmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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