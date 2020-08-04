Zonguldak’ta orman yangını

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Türkali köyünde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edilirken, alevlere havadan da yangın söndürme helikopteri ile müdahale ediliyor. Kısa sürede büyüyen yangında köy duman altında kalırken, söndürme çalışmaları hızla sürüyor. Türkalı Muhtarı Bahattin Durgut İHA'ya yaptığı açıklamada "Uçak geldi su alamadı. Bolu'ya su almaya gitti. Yangın kısmen kontrol altına alındı. 1 hektarlık makilik alan yandı. Henüz neden çıktığı belli değil. Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından neden çıktığına dair çalışma yapılacak" diye konuştu.

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