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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tat Metal A.Ş ile Türk Metal Sendikası arasında çözüm arayışı sürüyor

İHA

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren Tat Metal AŞ. ile şirkette yetkili Türk Metal Sendikası arasında süren 3. Dönem Toplu İş Sözleşme Görüşmelerinde çözüm arayışları devam ediyor.

Tat Metal A.Ş ile Türk Metal Sendikası arasında çözüm arayışı sürüyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde faaliyet gösteren Tat Metal AŞ. ile şirkette yetkili Türk Metal Sendikası arasında süren 3. Dönem Toplu İş Sözleşme Görüşmelerinde çözüm arayışları devam ediyor.
Şirkette çalışan 308 işçiyi kapsayan sözleşme görüşmelerinin, 7. Oturumunda anlaşmaya varılamaması üzerine Yasa Gereği Arabulucu süreci başlamıştı.
Yasal sürecin bu şekilde ilerlemesine rağmen taraflar, çözüm arayışları için 8. Kez aynı masa etrafında bir araya geldiler.
Gülüç Beldesindeki Büyük Anadolu Ereğli Otel’de gerçekleştirilen toplantıya, Türk Metal Sendikası “Genel Merkez düzeyinde” katılım sağladı.
Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf ziya Odabaş’ın yer aldığı toplantıda; sendika kanadından Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, Şube Sekreteri Yakup Yılmaz, Şube Mali Sekreteri Hakan Eskibina, TAT Metal İşyeri Baş Temsilci Yardımcımız Erşah Erdoğdu hazır bulundu.
TAT Metal AŞ. tarafında ise şirket yöneticilerinin yer aldığı görüşmeden de beklenen olumlu sonuç çıkmadı.
Toplantının ardından, Sendikanın Sosyal sitesindeki hesabında yer alan açıklamada ise “Anlaşmanın sağlanamaması sebebiyle, Arabulucu Sürecine giren; Türk Metal SendikasıTAT Metal Aş. 3.Dönem Toplu İş sözleşmesini üyelerimizle birlikte Tek Yürek, Tek Bilek,Tek Ses olarak Kazanacağız” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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