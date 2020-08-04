6 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çalıştıkları fındık bahçesinde öğle yemeği sonrası rahatsızlanan 6 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Ereğli'ye bağlı Sarıkaya köyünde bulunan fındık tarlasında çalışan 26 işçi, öğle yemeğinde etli nohut, yoğurt, makarna ve karpuz yedi. Akşam saatlerine doğru 26 işçiden 6´sı rahatsızlandı. Rahatsızlanan işçiler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-08-04 20:38:41



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