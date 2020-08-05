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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrek´te 'Baston Müzesi' ziyaretçileri bekliyor

DHA

Devrek´te 'Baston Müzesi' ziyaretçileri bekliyor


Gürkay GÜNDOĞAN/DEVREK (Zonguldak), (DHA) ZONGULDAK'ın bastonlarıyla ünlü Devrek ilçesinde, Türkiye'nin ilk 'Baston Müzesi'ne ziyaretçiler bekleniyor. Birbirinden farklı tasarım ve figürlerle yapılan bastonların sergilendiği müzede, Türkiye'nin baston tarihi ziyaretçilere sunuluyor. 
Zonguldak İl Özel İdaresi'nce yürütülen 'Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı' projesi kapsamında ilçeye bağlı İsmetpaşa Mahallesi Çay Sokak Hışıroğlu mevkisinde 60 dönüm arazi üzerine, içinde 'Baston Müzesi', baston üretim atölyeleri ve yöresel ürünlerin satıldığı 'Devrek Bastoncular Çarşısı' yapıldı. Kızılcık ağacı dallarından birbirinden farklı figürlerle tamamen el işçiliğiyle yapılan Devrek bastonunun 250 yıllık geçmişi, çarşı içindeki Türkiye'nin ilk 'Baston Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Farklı boy ve tasarımlarda bastonların sergilendiği müzede ayrıca geçmişten bugüne ünlü baston ustalarının fotoğrafları ve biyografileri yer alıyor. Geçen yıl eylül ayında açılan müze yerli- yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Müzede, dünyanın birçok ülkesinde üretilen bastonlar da sergileniyor. Müzeyi gezen ziyaretçiler, aynı alanda bulunan atölyelerde baston üretimini izleyip satın alabiliyor. 
BASTON TARİHİNE IŞIK TUTUYOR 
Bastoncular Çarşısı Müdürü Hüseyin Okay, Türkiye'nin ilk 'Baston Müzesi'ni dünyaca ünlü bastonlarıyla bilinen Devrek'e kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Müzenin, gün geçtikçe ziyaretçi sayısını artırdığını dile getiren Okay, şöyle konuştu: 
"Valilik ve kaymakamlığın destekleriyle Türkiye'nin ilk 'Baston Müzesi'ni ilçemize kazandırdık. Müzemiz, dünyaca ünlü bastonlarımızın tanıtımında önemli rol oynuyor. Bastoncular Çarşımız, bastonculuğun ilk aşaması olan kızılcık ağaçlarından son aşamaya kadar ustalarımızın elinde ustalık eserine nasıl dönüştüğünü anlatıyor. Kızılcık ağaçları sanat eseri olarak işlenerek yılan ve baklava deseninde motifleri var. Her bir bastonun ayrı bir emeği ayrı bir hikayesi vardır. Baston müzemizde Türkiye çapında, dünya çapında baston örneklerinin toplandığı merkez oldu. Bastonu işlerken onu işleyen kişinin duygularını içine işlemiştir o anki ruh haline göre güzel bastonlar işlenmiştir. Güzel Devrek halkımızı ve Türkiye genelindeki baston sevdalılarını buraya bekliyoruz. Bu güzel eserde emeği olan herkese de teşekkür ediyoruz."   
ZİYARETÇİLER İLGİ GÖSTERİYOR 
Ailesiyle müzeyi gezen öğretmen Faruk Bulut ise ilk defa geldiği 'Baston Müzesi'ne hayran kaldığını belirterek, "Özellikle yapım aşamasından başka yerlerde yapılan bastonları göstermesine kadar yelpazesi geniş bir müze olmuş. O nedenle çok beğendim. Devrek içinde ilçenin en önemli tanıtım aracı baston. O nedenle de çok beğendik. Burada doğup büyümüş biri olarak çok hoşuma gitti. Devrek bastonunda kullanılan figürler desenler çok ön planda" dedi. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Devrek Gürkay GÜNDOĞAN
2020-08-05 08:35:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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