Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda extacy hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Y.K. isimli şüphelinin İstanbul'a Zonguldak ili ve ilçelerine uyuşturucu getirerek satacağı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Operasyon sonucunda Y.K. ve beraberindeki B.Ç. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltın alındı. Şüphelilerin Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç köyündeki adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 68 adet Extacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.