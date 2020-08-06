Tuğamiral Uyar Kdz. Ereğli’ye veda ediyor

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Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevine tayin olan Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Kdz. Ereğli Belediyesi’ne veda ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve Başkan vekili Satılmış Yiğit, Komutan Uyar’ı başkanlık makamında ağırladı.

Başkan Posbıyık, hizmetleri için komutan Uyar’a teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Başkan vekili Satılmış Yiğit, ziyaretin anısına Komutan Uyar’a Herkül heykeli takdim etti.

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