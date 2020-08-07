Dolaşmaya çıkan yaşlı kadın kayboldu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dolaşmak için evden çıkan yaşlı kadın kayboldu. Yaşlı kadını bulmak için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Ahatlı köyünde yaşayan 65 yaşındaki Fatma Akbaş, sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi ve yakınları yaşlı kadını köyde bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen jandarma arama çalışması başlattı. Köylülerin de katıldığı arama çalışmalarında yaşlı kadının alzheimer hastası olduğu söylendi.

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