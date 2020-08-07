Köyde 7 yıldır internet problemi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyü Gemecler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar 7 yıldır internet sorunu yaşıyor.

Mahalleye gelen internet hatlarının bağlı olduğu direklerin yıkıldığını anlatan mahalle sakinleri, tellerin yerlerde süründüğünü söyleyerek yetkililerin sorunu çözmesini istediler. Ahatlı köyü muhtarı İrfan Erişoğlu, "Daha önceki muhtarlığımda Gemeçler Mahallesi'nin alt tarafında bulunan kısmında, alt yapı internetinde sıkıntı vardı. Zonguldak’a ilgili müdürlüğe gidip şikâyette bulundum, gelinip yapılmıştı. Burası için Çaycuma’ya müracaatta bulundum. Biz bir şey yapamıyoruz, merkez ilgileniyor dedi. Zonguldak’a İl Müdürlüğü’ne gittim. Bana sözde diyorlar ki; 35 hane için internet vermeye uğraşamayız, masrafı fazla oluyor denildi. Gelip görmedikleri için buranın hane sayısını bilmiyorlar. Şu an internet alt yapısı olmayan hane sayısı 20’nin üzerinde. Yaklaşık 7 senedir burada telefon hattı yerlerde. Direkler çürüdü, yıkıldı. Bir gün birisinin ya da bir çocuğun üstüne yıkılacak diye kaç defa söylediysem de hiç bir şey yapmadılar" dedi.

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