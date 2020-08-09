Turhan, karaciğer nakli bekliyor

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Zonguldak'ta gazetecilik yapan Akay Turhan yakalandığı karaciğer kanserini yenebilmek için nakil bekliyor.

ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesinde halen tedavi altınada bulunan Akay Turhan'ın doktoru Prof.Dr. Selim Aydemir, hasta için ellerinden geleni yaptıklarını, bundan sonra karaciğer naklinin şart olduğunu söyledi.

Aydemir "Hastamızın nakil takibini Başkent Üniversitesi hastanesi yapmaktadır. Hastamızın yeni skorları hastaneye bildirilmekte olup bekleme sürecine devam edilecektir. Umarız en kısa zamanda karaciğer bulunur" dedi.

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