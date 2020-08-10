(Özel) Şehrin göbeğinde evlerine bile giremiyorlar Mahalle yolunu "Tapulu arazim" deyip kapattı, 50 kişi mağdur oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Şehrin göbeğinde evlerine bile giremiyorlar Mahalle yolunu "Tapulu arazim" deyip kapattı, 50 kişi mağdur oldu

İHA

Zonguldak'ta bir kadın, 50 kişinin kullandığı mahalle yolunu "tapulu arazim" diyerek ulaşıma kapattı. Araç ve yaya geçişine izin verilmeyen yol nedeniyle mağduriyet yaşayan mahalleli, devlet yetkililerinden yardım bekliyor.

(Özel) Şehrin göbeğinde evlerine bile giremiyorlar Mahalle yolunu "Tapulu arazim" deyip kapattı, 50 kişi mağdur oldu

Zonguldak'ta bir kadın, 50 kişinin kullandığı mahalle yolunu "tapulu arazim" diyerek ulaşıma kapattı. Araç ve yaya geçişine izin verilmeyen yol nedeniyle mağduriyet yaşayan mahalleli, devlet yetkililerinden yardım bekliyor.
Yeşil Mahalle Akşemsettin Caddesi üzerinde ikamet eden yaklaşık 50 kişi, evlerine ulaşım problemi yaşıyor. Mahallede ikamet eden Saliha Ç., iddialara göre 8 haneye giden yolu tapulu arazisi olduğu iddiasıyla kapattı. Yola önce demir kapı koyan kadın; ardından da kazık çaktı. 2B arazisi dolayısıyla tapularını alan mahalle sakinleri, evlerine giden yolun kapatılması üzerine devlet yetkililerinden yardım istedi.
İki senedir yol problemi yaşadıklarını anlatan Melahat Karadayı, yolu kullanmak istediklerinde tartışma yaşandığını ifade etti. Yolu lise öğrencilerinin de kullandığını kendisinin öğretmen olduğunu anlatan Karadayı, "İki senedir yolumuz kapalı. Bizi hiç geçirmiyor. Ambulans bile geçmiyor. Burası eskiden müşterek araziydi. 2B arazisi olarak şahıs tapularımızı aldık. Bu yol da aynı şekilde 2B arazisi içinde. Biz bu yolu hiçbir şekilde kullanamıyoruz. Ben belediye başkanımdan, valimden yardım bekliyorum. Karşımızda engelli vatandaş var. Şu anda toplam 78 daireyiz. Yolu kapatmaya hakkı yok. Biz hak ve hukuk yoluyla bunu halletmeye çalışıyoruz. Ama yolu kapatmaya hakkı olmadığı için biz bu yolun açılmasını istiyoruz. İlk önce demir kapıyı koydular ve sabitlediler. Daha sonra da kazık çaktılar. Burası bir de okul yolu. Lise talebeleri bu yolu kullanıyor. Kendim de öğretmenim. Buradan geçerken geçemeyeceğimizi söylüyor. Şimdi kazıkların olduğu yere teller dikecekmiş. Demir kapının olduğu yere de duvar örecekmiş. Biz bu yönde duyumlar aldık. Tutanaklarımı da belediyeden yaptım. Yetkililerden bu yönde gerçekten yardım bekliyoruz. Burayı herkes kullanıyor. Başka geçecek araba yolumuz yok. Kötü bir patika yolumuz var. Alışveriş yapıyoruz. 300 metre aşağıdan torbaları taşıyoruz. Kiracımız eşyasını taşıyacak. Halbuki burası senelerin yolu" diye konuştu.

"Şehrin göbeğinde insanları evine hapis etti"
80 yaşındaki kayınvalidesi ve engelli baldızını hastaneye sırtında taşıdığını söyleyen Metin Süzer, "Burada engelli baldızım ve 80 yaşında kayınvalidem var. Onlara bakıyorum. O kadın geldi. Dün eve giden yolu kapattı. Evimizin kapısını kapattı. Buraların kendisinin tapulu yerleri olduğunu söylüyor. Biz şu anda çok mağduruz. İki ihtiyar kadın nereden evine girecek. Arabayla getiremiyorum. Arabayı geçirtmiyor. Evin girişini kapattı. Biz devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. En az 10 aile var. Herkes mağdur. Burada insanların hapis etti. İnsanlar evlerine nasıl girecek? Burası şehrin göbeği. Biz imdat diyoruz. Acilen yardım bekliyoruz" diye konuştu.
İmarda gözüken 6 metrelik yolun mahalleli tarafından kullanılması gerekirken Saliha Ç. tarafından kapatıldığını söyleyen Cengiz Karadayı da "Burası yılların yolu. Burada imarda belediyenin 6 metre yolu vardır. Validen, belediye başkanından yardım bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürültüyle sokağa koştular, gördükleri manzara şaşkına çevirdi Virajı alamayan kamyonet binaya çarparak apartman boşluğa düştü
YEREL HABERLER Gürültüyle sokağa koştular, gördükleri manzara ...
Maden ocağında göçük: 1 yaralı
YEREL HABERLER Maden ocağında göçük: 1 yaralı
Maden ocağında göçük: 1 yaralı
YEREL HABERLER Maden ocağında göçük: 1 yaralı
Sıcak havada plaja akın ettiler, ipte sosyal mesafeyi korudular
YEREL HABERLER Sıcak havada plaja akın ettiler, ipte sosyal mesafeyi ...
Turhan, karaciğer nakli bekliyor
YEREL HABERLER Turhan, karaciğer nakli bekliyor
Spor için geldi, spor aletlerini tamir etti
YEREL HABERLER Spor için geldi, spor aletlerini tamir etti
Batı Karadeniz'in doğa cennetine, pandemi döneminde akın
YEREL HABERLER Batı Karadeniz'in doğa cennetine, pandemi döneminde ...
Çatıda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Çatıda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
YEREL HABERLER Yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Deniz kenarında tarihi eser bulundu
YEREL HABERLER Deniz kenarında tarihi eser bulundu
Türk Hava Kurumu Posbıyık’a teşekkür plaketi verdi
YEREL HABERLER Türk Hava Kurumu Posbıyık’a teşekkür plaketi verdi
Başkan Posbıyık, Halk Kafe’deki çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Başkan Posbıyık, Halk Kafe’deki çalışmaları denetledi
Polis, jandarma ve zabıta denetime çıktı
YEREL HABERLER Polis, jandarma ve zabıta denetime çıktı
Karabük'teki kazada ölen anne ve 2 çocuğu toprağa verildi
YEREL HABERLER Karabük'teki kazada ölen anne ve 2 çocuğu toprağa ...
Hayatının en acı haberini Hindistan'da aldı Çalışmak için gittiği ülkede eşi, oğlu ve kızının acı haberini aldı Aileden geriye tek kalan baba, cenazede güçlükle ayakta durabildi
YEREL HABERLER Hayatının en acı haberini Hindistan'da aldı Çalışmak ...
Dolaşmaya çıkan yaşlı kadın dağ yolunda bulundu
YEREL HABERLER Dolaşmaya çıkan yaşlı kadın dağ yolunda bulundu
Genel Müdür Yazıcı, TTK'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Genel Müdür Yazıcı, TTK'yı ziyaret etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X