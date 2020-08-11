Vekalet, Meclis Üyesi Yılmaz Partlak’ta

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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın şehir dışı programı nedeniyle Belediye Başkanlığına Meclis Üyesi Yılmaz Partlak vekalet edecek.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çeşitli programları nedeniyle şehir dışına çıktı. Başkan Posbıyık’ın dönüşüne kadar Belediye Başkanlığı görevine Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Partlak vekalet edecek.

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