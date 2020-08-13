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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okçuluk talimhanesinde yeni okçular yetişiyor

DHA

Okçuluk talimhanesinde yeni okçular yetişiyor


Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, geleneksel ve modern okçuluk eğitimi almak isteyenler için oluşturduğu Geleneksel Türk Okçuluğu Talimhanesi'nde yüzlerce gence okçuluk eğitimi veriyor.
Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü desteğiyle ilçede okçuluk kursu açtı. 'Kadınlar, erkekler, gençler, çocuklar ve engelliler kategorilerinde, 100´ün üzerinde sporcunun katıldığı eğitimler, Geleneksel Türk Okçuluğu Talimhanesi'nde antrenörler tarafından veriliyor. Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı İsmail Korkut, geleneksel Türk okçuluğunu gençlerle birlikte yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Eğitimleri spor salonu yanında kurulan eğitim alanında yaptıklarını ifade eden Korkut, şöyle konuştu:
"Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte 'Tirendaz Nesiller' adı altında proje hazırladık. 12 aylık bir proje olup proje kapsamında kapalı spor salonumuzun arkasını uzun mesafeli okçuluk talimhanesine çevirdik. Projede birçok sporcumuz eğitim görmektedir. Bundan önce de 'Ecdadımız Okçuydu Bizim, Bir Fırsat da Bize Verin' projesi kapsamında 105 sporcumuza okçuluk eğitimi vermiştik. Amacımız çocuklarımıza, gençlerimize ve engellilerimize okçuluk eğitimi vererek bu sporu yaygınlaşmasını sağlamak istiyoruz. Hem ülkemizde hem de uluslararası müsabakalarda sporcular yetiştirmek istiyoruz."
HEDEFLERİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILMAK
Alaplı Anadolu Lisesi öğrencisi Melisa Miray Şahin, okçuluğa 3 yıl önce başladığını belirterek, "Okulumda başladığım okçuluğa burada devam ediyorum. Tek hedefim Türkiye şampiyonasına katılmak ve orada alacağım derecelerle milli takıma kadar çıkmak" dedi.
Okçuluk sporuyla hayata yeniden sarıldığını anlatan bedensel engelli Şeref Çevik ise, "2012 yılında geçirdiğim iş kazası sonucu engelliyim. Bu spora evde oturup bilgisayar başında vakit geçirmektense engelli vatandaşlarından sportif sosyal aktivitelerde bulunabileceğini kendime kanıtlamak için başladım. Okçuluk sporunu çok seviyorum. Tüm engelli kardeşlerimi okçuluk sporuna davet ediyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Zonguldak / Alaplı Cem SÜRMENELİ
2020-08-13 09:22:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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