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Başkan Bozkurt, "Üç bölgemiz daha doğalgaza kavuşacak"

İHA

Başkan Bozkurt, "Üç bölgemiz daha doğalgaza kavuşacak"

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, İstanbul’da Akmercan Doğalgaz Şirketi Genel Müdürü Yusuf Kesgin’le görüştü.
Başkan Bozkurt, Devrek’te doğalgazı olmayan İsmetpaşa Mahallesine bağlı Hışıroğlu Çay, Müstakimler ve Hışıroğlu İbrahimbeyler bölgelerinin de doğalgaza kavuşturulması amacıyla yaptıkları çalışmaları tamamladıklarını, belirtti.Akmercan Doğalgaz Şirketi Genel Müdürü ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Başkan Çetin Bozkurt, “Genel Müdürümüz ile görüşerek ilçemizde 2020 yılında başlayacak olan ve çalışmalarını tamamladığımız İsmetpaşa Mahallemize bağlı Hışıroğlu Çay, Müstakimler ve Hışıroğlu İbrahimbeyler bölgelerimizde ikamet eden vatandaşlarımızın da doğalgaza kavuşturması için programa alınmasını sağladık. Belediye olarak çalışmalarını tamamladığımız bu semtlerimize doğalgaz verilmesi konusunda kazma vurulması aşamasına geldik. Bunun yanında 2021 yılı çalışmalarımız içinde anlaşma sağladık. Bu güzel çalışmalarımızın halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

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