Kırmızı reçeteli ilaç verilmeyince intihara kalkıştı

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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde, istediği kırmızı reçeteli ilacın yazılmamasına öfkelenen İbrahim A., özel hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Ereğli'de yaşayan İbrahim A., evde rahatsızlanınca ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. İbrahim A., yanında getirdiği eski bir reçetede yazan ilacın verilmesini istedi. İbrahim A., kırmızı reçeteyle satılan ilacı veremeyeceklerini söyleyen doktorlara tepki gösterdi. Acil Servis'ten ayrılan İbrahim A., bir süre sonra hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İbrahim A.'yı görenler polis ve itfaiyeye haber verdi. İbrahim A., yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından ikna edildi. İbrahim A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Ereğli Sinan KABATEPE

2020-08-13 20:39:08



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