Denizde 1. Dünya Savaşı'ndan kalan top mermisi bulundu



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta, denizde 1. Dünya Savaşı´ndan kalma top mermisi bulundu. Top mermisi imha edilmek üzere denizden alındı.

Kent merkezindeki limanda dalgakıranların bulunduğu alanda serinlemek için denize girenler, farklı bir cisim fark etti. İhbar üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı´na bağlı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri gönderildi. Yapılan incelemede deniz dibinde patlamamış zırh delici top mermisi tespit edildi. Kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta, 10 metre derinlikte bulunan mühimmatın, 15 santimetre çapında ve 48 santimetre boyunda olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan mühimmatın boş bir arazide güvenli şekilde patlatılacağı öğrenildi.

Mühimmatın 1. Dünya Savaşı sırasında Zonguldak'ı işgal etmek isteyen ve limana gelen Rus savaş gemilerince bırakıldığı tahmin ediliyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak / Merkez Gürkay GÜNDOĞAN

2020-08-14 16:35:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.