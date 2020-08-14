Motosiklet devrildi:1 yaralı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2001 doğumlu Dila Can yaralandı.

Kaza, 14:30 sularında Atatürk Bulvarı Nuri Cerrahoğlu Caddesindeki bozhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bozhane hamamı yanındaki tali yoldan dönmek isteyen 67 LG 288 plakalı motosiklet sürücüsü Tayfun Marankoz'un, kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada, motosikletin arkasında oturan Dila Can (19) yaralanırken, motosiklet sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi acı içinde el bileğini tutan Dila Can'a ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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