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Babasının Kıbrıs'ta kullandığı cipin aynısı için 150 bin lira harcadı

DHA

Babasının Kıbrıs'ta kullandığı cipin aynısı için 150 bin lira harcadı


Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta avukat Serkay Kuyumcu (40), 5 yıl önce vefat eden Kıbrıs gazisi babası Ayhan Kuyumcu'nun Kıbrıs'ta kullandığı cipin benzerini 17 bin TL'ye hurda olarak satın aldı. 1952 model cipe 150 bin TL harcayıp, orijinal parçalarıyla ilk günkü haline dönüştüren Serkay Kuyumcu, "Çok büyük ilgi odağı oldu. Görenler 'askerlik anılarım aklıma geldi' diyor" dedi.
Avukat Serkay Kuyumcu, 2015 yılında vefat eden Kıbrıs gazisi babası Ayhan Kuyumcu'nun savaş sırasında çektirdiği fotoğrafta bulunan cipin aynısını bulmak için araştırma yapmaya başladı. Klasik otomobil tamiri yapan bir arkadaşı sayesinde aracı hurda olarak bulan Serkay Kuyumcu, 17 bin TL'ye satın aldı. Kamyonet kasasında tamirhaneye götürülen 1952 model wilys m38 marka askeri cip, baştan sona restore edilmeye başlandı. Cipin yüzde 70 oranında parçası Almanya, Fransa ve Filipinler'den getirtilirken, yüzde 30'u ise Türkiye'deki klasik otomobil tamircileri ile koleksiyonerlerden temin edildi. Orijinaline uygun şekilde 150 bin TL harcanarak 16 ayda tamamlanan cipin son hali ise görenleri şaşırttı. Cipin hurda halini bilenler, yeni halini görünce şaşkınlığını gizleyemedi. 
'BU ARAÇ BENİ ÇOK ETKİLEMİŞTİ'
Serkay Kuyumcu, eşi Şükran Kuyumcu'nun da desteğiyle Kıbrıs gazisi babasının fotoğrafında gördüğü cipin birebir aynısını toplayabilmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu aracı seçmemdeki amaç rahmetli babam 1974 Kıbrıs harekatında muharip gazi olması. O dönemde ben bundan çok etkilenmiştim. Ben bu aracı babamın askerlik fotoğraflarında gördüm. Oradan merak saldım ve böyle bir aracı yeniden yapıp dedelerinden çocuklarına bir miras kalsın istedim. O amaçla başladım ve sonrasında hiçbir şey esirgemedim. Hurda ve oldukça kötü durumdaydı. Kupasını Filipinler'den getirttik. Onun dışında birçok ekipmanı Fransa'dan ve Almanya'dan getirttik. Parçaların yüzde 70'i buralardan geldi. Zonguldak'ta Erkan Çiçek ustamız tarafından toplandı. Çok değerli birçok ustamızla birlikte 1,5 yılda aracı getirdik. Oldukça keyifli ve mutlu bir zaman yaşıyoruz kendisiyle" dedi. 
İLGİ ODAĞI OLDU 
Kentte aracıyla seyir halinde olduğunda birçok kişinin ilgisini çektiğini anlatan Kuyumcu, "Çok büyük ilgi odağı oldu. Görenler askerlik anılarım aklıma geldi diyor. Böyle bir aracı bulmak için oldukça aradım. Ruhsatında 'willys m38' yazan araba bir veya iki tanedir Türkiye'de. Ya da ben öyle biliyorum. Bu aracı bana ustam buldu. Bir koleksiyonerden satın aldık. Onun projesiydi ama o başlamadan biz ondan devir alıp bu aracı bu hale getirdik. Şu an için satma düşüncemiz yok. Öncelikli olarak çocukların zevki ve hevesinde uygun hareket etmek istiyorum. İleri ki günlerde onlar satmak isterlerse satarlar ama şu an öyle bir düşüncem yok" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-08-15 08:56:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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