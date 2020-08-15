Alaplı'da parklar dezenfekte ediliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren Alaplı Belediyesi çocukların hijyenik bir ortamda oyun oynayabilmesi için ilçe genelinde bulunan tüm parkları dezenfekte ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmasında çocukların parklarda temas edebileceği, kullanacağı oyun grupları ve banklar titizlikle dezenfekte edilerek mikroplardan arındırılıyor.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Salgının tüm dünyayı yakından etkilediğini ve asla ihmal edilmemesi gereken bir durum olduğunu söyledi.

İlçe merkezi ve mahalle yollarını düzenli olarak köpüklü suyla yıkadıklarını belirten Tekin, “Sahil Park başta olmak üzere mahallerimizde bulunan aile parkları ve çocuk oyun gurupları Temizlik İşleri ekiplerimiz düzenli olarak dezenfekte ediyor. Sıklıkla dezenfekte ettiğimiz açık alanlarımızda halkımızın sağlığına özen gösteriyoruz. Dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz belirlenen hijyen kurallarına uymalarıdır. Koronavirüsün olmadığı daha güzel günler için, sosyal mesafeye, maske kullanımına ve hijyene lütfen hep birlikte dikkat edelim.” Dedi.

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