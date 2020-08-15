Cadde ve Sokaklar Dezenfekte ediliyor

Alaplı Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları köpüklü tazyikli suyla yıkıyor.

Alaplı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından, Alaplıların en çok vakit geçirdiği İlçe merkezi başta olmak üzere mahalleler itfaiye aracından sıkılan köpüklü suyla dezenfekte ediliyor.

Alaplı Belediyesi Başkanı Nuri Tekin, Koronavirüs’ün ülkemizde ilk koronavirüs vakası görüldüğü günden buyana cadde ve sokakları düzenli olarak köpüklü suyla dezenfekte ettiklerini söyledi.

Pandemiden dolayı çalışmaları hassasiyetle sürdürdüklerini ifade eden Tekin, “Halkımızın ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarımız devam ederken cadde, sokak ve mahallerimiz köpüklü tazyikli suyla düzenli olarak yıkıyoruz. Ayrıca iş yerlerimizi düzenli olarak denetimlerini yaparak koronavirüs karşıya kurallara uyulması konusunda bilgilendiriyoruz. Şehrimizin her bölgesinde koronavirüsü atlatana ve normale dönene kadar dezenfekte çalışmalarımız devam edecek.” dedi.

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