Evde çıkan yangın ormana sıçradı 1 dönümlük alan kül oldu

Zonguldak’ta evden çıkan yangın orana sıçradı. 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında yaklaşık 1 dönüm alan yanarken ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Muslu Beldesi Emirköy köyünde İlyas Korkmaz’a ait olduğu öğrenilen bir evden henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine ilk olarak bölgeye Eren Enerji itfaiyesi geldi. Yangın büyümesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Zonguldak, Kilimli, Çaycuma ve Devrek'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hummalı çalışması üzerine ormanlık alandaki ve evdeki yangın, söndürüldü.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Zonguldak Vali Vekili Turgut Subaşı, Muslu’da çıkan yangın aşağı yukarı 1 saat önce tarafımıza haber verilmişti. Bu çerçevede orman ekipleri, jandarmamız, itfaiye ekiplerimiz hepsi olay yerine anında gelerek müdahale ettiler. İlk yangının çıktığı eklentide tamamen söndürüldü. Son bilgiye göre de ormana sıçrayan yangın ise ekiplerce kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları bitmek üzere. Şimdilik tehlike bitti. Yangınla ilgili de tahkikatımız devam edecek." diye konuştu.

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