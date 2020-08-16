Otomobilin çarptığı kadın hayata tutunamadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Kaza ilçeye bağlı Ören Mahallesi İzmirlioğlu Caddesi üzerinde meydan ageldi. Edinilen bilgiye göre M.Ş. (49) idaresindeki 67 LM 447 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 41 yaşındaki Selma Şirin'e çarptı. Ağır yaralanan kadın için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kdz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ölüm haberini alarak hastane önüne gelen yakınları gözyaşları söktü. Kazaya karışan sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

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