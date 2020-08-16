Zonguldak'taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

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Zonguldak'ta iki aracın çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kaza, ZonguldakDevrek karayolu Çaydeğirmeni mevkisinde meydana geldi. Harun T. idaresindeki 34 BTR 787 plakalı araç ile Muhittin Ç. idaresindeki 67 AAL345 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçta bulunanlar Hasan A., Hatice Kübra A., Zehra Duru T., Muhammet A., Tuğba T. ile yaralandı. Nebiye Çalgam 54 ise hayatını kaybetti. Yaralılardan 20 yaşındaki Mertcan Çalgam da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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