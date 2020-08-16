Zonguldak'ta, koyda mahsur kalan 8 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı (3)

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MAHSUR KALANLARA YİYECEK VE KIYAFET GÖNDERİLDİ

AFAD, jandarma ve vatandaşlar ormanlık alandan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek ulaşımı olmayan koyun uçurum kenarına kadar geldi. Dik yamaçtan aşağıya ceset torbasına konulan yiyecek ve kıyafetler, halatla aşağıya gönderildi. Mahsur kalanların helikopterle kurtarılması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN

2020-08-16 00:45:13



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