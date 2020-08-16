Koyda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

Gürkay GÜNDOĞAN /ZONGULDAK,(DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde ulaşımı olmayan koyda mahsur kalan 8 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan kişilerin kurtarılma anları havadan görüntülendi.
Amasra ve Zonguldak Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, sabah gün ağarmasıyla birlikte koyda mahsur kalan 8 kişinin bulunduğu noktaya ulaştı. Denizdeki dalgaların azalmasıyla botla koya ulaşan ekipler, saat 06.00 sıralarında önce mahsur kalan Mustafa Tuğra Kahraman (9) ile Milat Babalık'ı (11) kurtardı. Ardından onları kurtarmaya gelen 6 kişi de sırayla bota alındı. 8 kişi, botla Zonguldak Limanı'na götürüldü. Yaklaşık 12 saat sonra kurtarılan 8 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Zonguldak Gürkay GÜNDOĞAN
2020-08-16 07:53:47
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